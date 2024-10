Com Corinthians e Santos, Conmebol divulga detalhes das quartas de finais da Libertadores feminina

?? ¡Los horarios de los Cuartos de Final!

? Os horários das quartas de final! #LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas | #LibertadoresFEM pic.twitter.com/wILUjozTSL

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 11, 2024

Na primeira fase, o Santos teve a melhor campanha, com 100% de aproveitamento. Assim, as Sereias da Vila terminaram na liderança do Grupo B, com nove pontos.

Já o Corinthians também terminou invicto, com dois triunfos e um empate. Com sete pontos, a equipe conquistou a ponta pela superioridade no saldo de gols contra o Boca Juniors (10 vs 3).