Desfalcado, Internacional se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Grêmio no Brasileirão

Após quatro dias de folga em função da data Fifa, o elenco do Internacional se reapresentou nos treinos na tarde desta quinta-feira. Desfalcado, o grupo colorado abriu a preparação para o clássico contra o Grêmio, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinamento no CT Parque Gigante foi fechado para a imprensa, mas o clube divulgou alguns detalhes em nota. Os jogadores do Inter inauguraram os trabalhos com atividades físicas de força na academia. Em seguida, o técnico Roger Machado, junto de sua comissão, organizou exercícios com bola no gramado.

O Internacional não divulgou novidades sobre os lesionados Rafael Borré e Agustín Rogel. O Colorado, porém, divulgou um vídeo do atacante colombiano na academia do CT, fazendo exercícios na bicicleta ergométrica. Já o uruguaio não apareceu nas imagens.