Com Mayke e sem convocados, Palmeiras se reapresenta após folga tripla e treina com foco no Juventude

Na partida contra o Bragantino, o Verdão contou com os retornos do goleiro Marcelo Lomba, do lateral direito Marcos Rocha e do atacante Estêvão, que se recuperaram de lesões. Diante do Juventude, o Verdão deve tirar mais um jogador do Departamento Médico, que é o lateral direito Mayke. O atleta vinha em processo de transição físico e deve estar 100% para o compromisso no Sul.

Por outro lado, o Verdão tem o desfalque do meio-campista Gabriel Menino, que recebeu cartão vermelho após o apito final do jogo contra o Bragantino por confusão com Lucas Cunha.

O último compromisso do Palmeiras foi no último sábado, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O resultado deixou o time comandado por Abel Ferreira na segunda posição, com 57 pontos, três atrás do líder Botafogo.