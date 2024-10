Rogério Ceni não é o técnico da Série A com mais derrotas para o Flamengo

No último sábado, o Flamengo prolongou o retrospecto positivo diante de Rogério Ceni, ao vencer o Bahia, por 2 a 0, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. O ex-goleiro, contudo, não é o técnico da Série A com mais derrotas para o Rubro-Negro.

De acordo com o Sofascore, o detentor deste posto é Renato Gaúcho, com 18 derrotas, em 43 jogos. O segundo é Mano Menezes, com 15 reveses, em 27 duelos.

Empatado com Mano, aparece Rogério Ceni. O comandante, contudo, é o único no pódio que não alcançou ao menos um empate.