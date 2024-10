STJD julgará processos de Corinthians e Vasco por datas da Copa do Brasil na sexta

Os processos de Corinthians e Vasco, que buscam mudar as datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, serão julgados pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na próxima sexta-feira (11). Os jogos estavam previstos inicialmente para acontecer no dia 16 de outubro (quarta-feira), mas foram adiados pela CBF para os dias 19 (sábado) e 20 (domingo), com o aval de Flamengo e Atlético-MG.

Corinthians e Vasco contestaram veementemente a decisão. O principal argumento da diretoria do Timão é que o time será prejudicado no Campeonato Brasileiro, já que o jogo contra o Athletico-PR foi adiantado para o dia 17 de outubro (quinta-feira), dois dias depois do encerramento da data Fifa. Félix Torres, José Martínez e Ángel Romero foram convocados por suas respectivas seleções e podem desfalcar a equipe de Ramón Díaz no duelo.

"Foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, eles estão rasgando o regulamento deles. Eu fui até a reunião da CBF, e foi definido mando de campo e datas, nós nos programamos dentro disso. Quando surgiram comentários na internet, nós notificamos a CBF, liguei para o Ednaldo, liguei para ele, ele disse que estava em uma reunião e me retornaria. Estou até esperando a ligação até agora. A nova data é um absurdo. O mando de campo é nosso, nós que tínhamos que comentar algo se precisasse. O mínimo era chamar os quatro clubes, dar uma diretriz, uma solução. Nós também temos jogadores pré-convocados, mas é questão de logística. Isso é um prejuízo enorme para o Corinthians e para o torcedor. O Corinthians merece respeito da CBF. Não tiveram esse respeito conosco", disse o presidente Augusto Melo no dia 29 de setembro.