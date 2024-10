Após Olimpíadas, marchadora Viviane Lyra retoma treinos para o Mundial de Tóquio 2025: "Foco total"

"Estou muito feliz por ter essa prova no programa, vim de provas longas e gosto muito. Será a primeira vez que os 35km vem primeiro no programa do Mundial, antes dos 20km. Como tem um período grande de dias entre as provas, é possível fazer uma boa recuperação", declarou a atleta, recordista brasileira dos 35km, com 2h44min40s e também nos 20.000m em pista (1h30min38s3).

Viviane também analisou sua temporada e classificou o ano de 2024 como "muito incrível": "Eu evolui muito nas minhas marcas e cada experiência, cada prova, foi muito importante. E apesar de tudo, fomos quinto no Mundial e sétimos na Olimpíada no revezamento de maratona. Estou muito orgulhosa de todo esse processo", apontou a marchadora, que foi 18ª nos 20km olímpico, com tempo de 1h30min31s.