Agora aposentado, Iniesta revela desejo de se tornar treinador no futuro

Apesar de expressar o desejo de treinar o Barcelona, o lendário jogador exaltou o início de trabalho do alemão Hansi Flick, afirmando que quer que o treinador permaneça na Catalunha por muito tempo.

"Espero que Hansi Flick esteja aqui por muito tempo, pois isso significará que nosso clube alcançou muitos sucessos. Ainda não fiz a primeira aula, mas o objetivo é ser treinador", finalizou o jogador.

A carreira de Iniesta

Revelado nas categorias de base do Barça, Iniesta se tornou um dos grandes nomes da história do clube catalão. Ao todo, realizou 674 jogos, marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências. Além disso, ganhou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, nove Campeonatos Espanhóis, seis Copas do Rei, três Supercopas da Uefa e sete Supercopas da Espanha.

Por sua seleção, Iniesta também teve uma passagem de sucesso. O ex-atleta conquistou pela equipe nacional a Copa do Mundo de 2010, primeira e única da história do país, além da Eurocopa de 2008 e 2012.