Veja números de Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo convocado para Seleção Brasileira

Fabrício Bruno foi convocado por Dorival Júnior para representar a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro soma bons números pelo Flamengo ao longo da atual temporada.

São 46 partidas pelo time em 2024, com um gol, 91% de acerto no passe, 259 ações defensivas, 211 bolas recuperadas, 157 cortes e apenas cinco dribles sofridos, segundo dados do Sofascore.

Desta forma, Fabrício Bruno é o líder em ações defensivas e cortes do Flamengo no ano.