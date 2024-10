Ferroviária empata com Peñarol e pode perder liderança do grupo na Libertadores feminina

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina, a Ferroviária enfrentou o Peñarol no Estádio Arsenio Erico, empatou por 2 a 2 e pode perder a liderança da chave ainda nesta rodada. Darlene e Lelê marcaram para a equipe paulista, enquanto Carballo e Larrea igualaram para o time uruguaio.

Com o resultado, a Ferroviária chegou aos dois pontos, na primeira colocação do Grupo C. Já o Peñarol alcançou os dois somados, na vice-liderança da chave. Ainda nesta segunda, Independiente del Valle e Santa Fe se enfrentam, caso uma das equipes vença, a Ferrinha perderá a ponta da tabela.

A Ferroviária volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), quando enfrenta o Santa Fe, no Estádio Arsenio Erico. Ao mesmo tempo, o Peñarol visita o Independiente del Valle, no Estádio Ypané. Ambos os duelos serão válidos pela terceira e última rodada da fase de grupos da Libertadores.