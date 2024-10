Conselheiros do Corinthians se reúnem para debater gestão de Augusto e assinam termo de confidencialidade

Se dentro de campo a situação do Corinthians está delicada com a luta contra a zona de rebaixamento, nos bastidores o momento também é de pouca tranquilidade. Conselheiros do clube se reuniram na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge, para discutir algumas pautas que cercam a gestão do presidente Augusto Melo. Antes da reunião começar, os integrantes assinaram um termo de confidencialidade e, portanto, concordaram em não deixar público o que foi tratado no auditório.

Algumas figuras conhecidas do torcedor corintiano do início do ano para cá participaram do encontro, como Rubão (ex-diretor de futebol), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro) e Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico).

Entre os tópicos abordados, falou-se da alteração no repasse e na comercialização dos ingressos para membros do Fiel Torcedor e da suspeita de contratações de empresas clandestinas para a área de segurança e limpeza.