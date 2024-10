Com sonho de medalha em Los Angeles, Darlan Romani tem ajuda de Fabiana Murer em recuperação

A lesão na coluna é recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, que já foi tratada com cirurgia há três anos e meio, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A atual recuperação, pela gravidade, também está sendo feita em contato com o médico que operou Darlan, Renato Ueta, e com os treinadores Justo Navarro e Wagner Domingos.

O retorno do problema físico à idade de 33 anos não fez com que o atleta pensasse em se aposentar, mesmo diante da dificuldade da cirurgia e da recuperação. A opção pelo procedimento cirúrgico, é uma medida pensando já no próximo ciclo olímpico, de Los Angeles 2028.

"Vai ser um ciclo em que estou me dedicando 300% novamente, porque eu ainda quero a medalha olímpica para todos que sempre estão juntos", afirmou.

Darlan foi campeão mundial indoor em 2022, quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e quinto lugar no Rio. Além disso, é bicampeão pan-americano (Lima 2019 e Santiago 2023) e recordista sul-americano e pan-americano.