De Gea pega dois pênaltis, Milan é derrotado pela Fiorentina e perde chance de colar no topo do Italiano

Na tarde deste domingo, a sétima rodada do Campeonato Italiano chegou ao fim. No último jogo da rodada, o Milan parou em noite inspirada do goleiro De Gea e foi derrotado pela Fiorentina, por 2 a 1, no estádio Artemio Franchi. Yacine Adli e Albert Guomundsson anotaram para os donos da casa, enquanto Pulisic diminuiu para o time visitante, que desperdiçou dois pênaltis.

Com o resultado, o Milan perdeu a oportunidade de colar no topo da tabela da competição. O time permaneceu na sexta colocação, com 11 pontos, e ainda teve derrubada uma invencibilidade de quatro jogos no torneio. Já a Fiorentina subiu para a 11ª colocação, alcançando os 10 pontos.

Os dois clubes, agora, retornam aos gramados após a pausa para a data Fifa. O Milan recebe a Udinese no sábado (19), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela oitava rodada do Italiano. Já a Fiorentina duela com o Lecce no domingo (20), às 10h, no Stadio Comunale Via del Mare.