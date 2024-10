Com três gols de Eudimilla, Corinthians atropela Adiffem-VEN e vence primeira na Libertadores Feminina

Neste domingo, o Corinthians goleou o Adiffem-VEN por 8 a 0, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Os gols foram marcados por Gabi Zanotti (2), Duda Sampaio, Eudimilla (3), Juliana Ferreira e Yasmim.

Com o resultado, o Timão assumiu momentaneamente a liderança da chave A, com quatro pontos conquistados. Já o Adiffem segue na lanterna e zerado na pontuação. Os outros dois times do grupo, Boca Juniors, terceiro colocado, com um ponto, e Libertad-PAR, segundo, com três, ainda se enfrentam na rodada e podem ultrapassar a equipe brasileira.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), diante do Libertad-PAR, no mesmo estádio, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Já o Addifem-VEN enfrenta o Boca Junior, no mesmo dia e horário, no Estádio Ypané.