Yuri Alberto lamenta empate do Inter no fim, mas vibra com temporada artilheira pelo Corinthians

"Muito feliz. É um ano muito difícil, mesmo com gols. Hoje passei meu recorde, minha melhor temporada com gols. É só agradecer, a torcida me deu um apoio imenso hoje, precisava muito. Só agradecer", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro aparece na 18ª colocação, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela 30ª rodada.