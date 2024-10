Borussia Dortmund é superado pelo Union Berlin e perde a chance de dormir na vice-liderança do Alemão

Na manhã deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visitou o Union Berlin no An der Alten Försterei e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Kevin Vogt e Yorbe Vertessen, enquanto Ryerson diminuiu.

Deste modo, o Borussia ficou com os mesmos dez pontos e caiu para sétimo. Antes da rodada, a equipe estava na quinta colocação, a qual agora pertence ao Union Berlin, que apresenta 11 somados.

Agora, o Borussia Dortmund duela diante do St. Pauli na sexta-feira (18), às 15h30, no Signal Iduna Park, enquanto o Union Berlin joga contra o Holstein Kiel no domingo, às 10h30, no Holstein-Stadion.