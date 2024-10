Olympique de Marselha empata com Angers no Campeonato Francês e desperdiça chance de colar no líder PSG

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha recebeu o Angers no Stade Vélodrome, empatou por 1 a 1 e perdeu a chance de se aproximar do PSG, atual líder da competição. Rowe balançou as redes para a equipe mandante, enquanto El Melalli igualou para os visitantes.

Com o resultado, o Olympique de Marselha chegou aos 14 pontos, na terceira colocação, e desperdiçou a oportunidade de colar no Paris Saint-Germain, primeiro colocado, com 16 pontos, do qual ficaria atrás apenas por critérios de desempate. Já o Angers alcançou os três somados, ainda na 18ª e última posição da tabela.

O Olympique de Marselha volta aos gramados no domingo (20/10), quando visita o Montpellier, no Stade de la Mosson, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, às 12h, o Angers visita o Toulouse, no Stadium Municipal de Toulouse. Ambos os duelos serão válidos pela oitava rodada do Campeonato Francês.