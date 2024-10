Novorizontino é derrotado pelo Amazonas fora de casa e pode perder liderança da Série B para o Santos

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Na noite desta sexta-feira, o Novorizontino foi superado pelo Amazonas FC, por 1 a 0, na Arena da Amazônia. Matheus Serafim fez o gol que selou o revés do time paulista.

Quem gostou da derrota do Novorizontino foi o Santos, que ficou com "caminho livre" para assumir a liderança da Segunda Divisão. O Novorizontino ficou com 54 pontos, enquanto o Peixe tem 53 e, se vencer o Goiás nesta segunda-feira (07), pode assumir o topo da tabela. Já o Amazonas subiu para décimo lugar, alcançando os 42 pontos.

Os dois clubes, agora, voltam a campo pela 31ª rodada da Série B. O Novorizontino terá pela frente o Sport na próxima sexta-feira (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Do outro lado, o Amazonas visita o Coritiba no domingo (13), às 16h, no Couto Pereira.