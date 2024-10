Felipe Anderson exalta "momento positivo" do Palmeiras e projeta duelo com o Bragantino: "Vamos com tudo"

O meia-atacante Felipe Anderson vive bom momento no Palmeiras, o melhor desde sua chegada. Com bom desempenho, ganhou uma vaga no time titular e vem de uma sequências de oito partidas começando entre os onze iniciais. O camisa 9 palmeirense exaltou a fase do Verdão e disse que quer seguir ajudando o clube.

"Estamos vivendo um momento positivo como equipe, como time. Estou muito feliz por esse começo, com a minha adaptação, e por poder estar participando e entregando sempre um pouco a mais. Teremos finais a cada jogo, jogos difíceis, e quero estar cada dia melhor para poder ajudar o Verdão cada vez mais", disse.

Felipe Anderson chegou ao Verdão na última janela de transferências. Ele fez sua estreia no dia 17 de julho, em derrota por 1 a 0 contra o Botafogo. Em seus primeiros meses no clube, viveu momento difícil com as eliminações nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, em agosto. O atleta de 31 anos valorizou, porém, os aprendizados que a equipe tirou dessa situação.