Desfalcado, Inter desembarca em São Paulo para enfrentar o Corinthians pelo Brasileiro; veja relacionados

No fim da tarde desta sexta-feira, o elenco do Internacional desembarcou em São Paulo para o duelo contra o Corinthians, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A delegação colorada desembarcou na capital paulista desfalcada. Para o embate contra o Corinthians, o Internacional não poderá contar com o volante Fernando, que está suspenso em função do acúmulo de cartões amarelos.

O Colorado ainda ganhou uma ausência de última hora. O meia-atacante Bruno Tabata, que retornou de lesão há poucos dias, não está entre os relacionados. O clube não divulgou oficialmente o motivo do jogador não ter viajado a São Paulo.