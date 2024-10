Alex Sandro sente desconforto na posterior da coxa direita e desfalca o Flamengo contra o Bahia

O lateral-esquerdo Alex Sandro não estará em campo nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme informou o Flamengo na tarde desta sexta-feira, o jogador de 33 anos sentiu o músculo posterior da coxa direita e não estará disponível para o técnico Filipe Luís diante do Bahia.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu", publicou o Flamengo em seu perfil oficial no Threads.