Vitória do Fluminense contra o Cruzeiro faz Corinthians cair no Z4 do Brasileirão

A vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1 a 0, alcançada nesta quinta-feira, fez o Corinthians cair uma posição na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o Timão ocupa a 18ª colocação da tabela, com 28 pontos.

O Tricolor carioca, com o triunfo sobre a Raposa, chegou aos 30 pontos, dois a mais em relação ao Corinthians, e subiu para a 16ª posição. Já o Vitória, que estava fora do Z4, desceu para a 17ª colocação, com 28 pontos.

O confronto com o Internacional, portanto, ganhou ainda mais importância para o Corinthians. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.