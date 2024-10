Ramón destaca que Corinthians está "vivo" contra o Flamengo, e auxiliar explica ausência de Yuri Alberto

Já Emiliano Díaz, o "braço direito" de Ramón, reforçou o discurso do pai e explicou que as mudanças no time, como a saída de Yuri Alberto do 11 inicial, passou pela disputa do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana.

"A gente tem que gerir os esforços, são muitos jogos, o calendário é complicado. Yuri vinha de quatro jogos jogando 90 minutos. Héctor vem bem, ele teve a lesão, mas é um cara que sabemos que pode ajudar muito. A escolha foi por isso. Sempre falamos que nossa prioridade é o Brasileirão. Vamos competir nas três frentes, mas é nossa prioridade, e vamos escolher o melhor time possível no sábado", comentou Emiliano.

Com a derrota pelo placar mínimo, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Para avançar no tempo normal, o Timão precisa triunfar contra o Rubro-Negro em Itaquera por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória de um gol dos paulistas levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Internacional, na noite de sábado, na Neo Química Arena. Já o Flamengo visita o Bahia no mesmo dia, no mesmo horário. Ambos os duelos são válidos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A volta da semifinal da Copa do Brasil está programada para o dia 20 (domingo), em Itaquera, às 16 horas (de Brasília).