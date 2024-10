Criciúma vence Atlético-GO e dorme no G12 do Brasileirão

Nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Criciúma recebeu o Atlético-GO no Estádio Heriberto Hülse e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Rodrigo e Fellipe Mateus.

Com o resultado positivo, o Tigre, que estava em 14º, pulou para a 11ª posição, agora com 35 pontos. Assim, abriu sete de diferença em relação ao Corinthians, primeiro time do Z4, e entrou no G12, zona que garante vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Do outro lado, o Atlético-GO seguiu em situação crítica. O Dragão é o lanterna na tabela, com 21 somados.

O Criciúma retorna aos gramados somente no dia 18 (sexta-feira), contra o Botafogo, pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Atlético-GO duela diante do Cuiabá. Desta vez no Estádio Antonio Accioly, às 19h.