Botafogo mandará jogo contra o Criciúma no Maracanã

Na data da partida contra o Criciúma, o Botafogo não poderá contar com o Estádio Nilton Santos. O local será palco dos shows do cantor Bruno Mars, que se apresentará no Rio de Janeiro nos dias 16, 19 e 20 de outubro.

Segundo o Botafogo, informações para a comercialização de ingressos para o jogo no Maracanã serão divulgadas "em breve". Antes da partida contra o Criciúma, o Glorioso enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado, às 16h30, na Ligga Arena, também pelo Brasileirão.

O clube comandado por Artur Jorge vive grande fase na temporada e é líder do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, um a mais que o Palmeiras, que é o segundo colocado.