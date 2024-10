São Paulo enfrentará Vasco no Brinco de Ouro, em Campinas

O São Paulo enfrentará o Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no próximo dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor não poderá receber o Vasco no Morumbis pelo fato de o local receber nos próximos dias os shows da turnê do cantor Bruno Mars. A última apresentação do norte-americano acontece no dia 13 de outubro, o que inviabiliza ao São Paulo o uso de seu estádio três dias depois.

Mesmo que houvesse uma mega operação para desmontar toda a estrutura utilizada nos shows do Bruno Mars, ainda assim o São Paulo não entraria em campo no Morumbis, já que aproveitará esse período de shows e Data Fifa para trocar o gramado do estádio.