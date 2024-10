Santos melhora aproveitamento no segundo turno e fica mais perto de voltar à elite

O Santos tem a segunda melhor campanha do segundo turno, ficando apenas atrás do Novorizontino, que fez 21 pontos em 10 jogos.

O Tigre do Vale vem sendo o grande concorrente do Peixe na briga pelo título. A equipe do interior paulista lidera o torneio, com 54 pontos, um a mais que o time do litoral.

Os dois clubes superam os 90% de chances de acesso à Série A. De acordo com o Departamento de Matemática de Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro Praiano tem 92% de chances de subir, enquanto a agremiação de Novo Horizonte tem 96,5% de probabilidades de acesso.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.