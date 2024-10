Corinthians toma sufoco do Flamengo, mas cresce no segundo tempo e perde por diferença mínima no Maracanã

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O Timão levou sufoco em grande parte do jogo e ficou perto de sofrer mais gols, mas melhorou na reta final e levou para seu mando a desvantagem mínima.

O Timão sofreu com o forte ímpeto ofensivo do Rubro-Negro, que chegou ao seu gol com Alex Sandro, na primeira etapa. A equipe comandada por Filipe Luis seguiu em cima para ampliar a vantagem, mas pecou na falta de pontaria e na grande atuação de Hugo Souza. O Corinthians melhorou na reta final da partida com as substituições, mas não conseguiu vazar a meta de Rossi.

Com a derrota pelo placar mínimo, um simples empate na volta elimina o Corinthians da competição. Para avançar no tempo normal, o Timão precisa triunfar contra o Rubro-Negro em Itaquera por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória de um gol dos paulistas levaria a eliminatória para as penalidades máximas.