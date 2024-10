Corinthians atinge maior crescimento de 2024 nas redes sociais com chegada de Memphis Depay

O Flamengo figurou no segundo lugar entre os maiores crescimento do mês. Contando com decréscimo de 20 mil seguidores em seu perfil no X, o Rubro-Negro finalizou setembro com saldo de 166 mil novas adesões no combinado de suas redes oficiais. O maior resultado do clube foi no Instagram, plataforma na qual somou 165 mil novos seguidores, ou 99% do saldo flamenguista, seguido do YouTube com 20 mil novos inscritos.

O Botafogo, que não figurava entre os maiores crescimentos há cerca de um ano, obteve o terceiro maior resultado do mês. Foram mais de 160 mil novas inscrições no combinado de suas contas. No Facebook, o Fogão liderou entre todos os clubes ao somar 100 mil novos inscritos. O clube se destacou também no Instagram, onde arrecadou 38 mil novos seguidores. Estes ganhos contribuíram para que o Alvinegro atingisse a marca de 6 milhões de inscrições entre suas redes sociais.

O Palmeiras registrou o quarto maior desempenho ao totalizar 145 mil novas inscrições. O TikTok do Verdão foi responsável por arrecadar 69% (ou 100 mil novas adesões) de seu ganho durante o último mês. Já no Instagram, somou 37 mil novos seguidores e 10 mil no YouTube.

O São Paulo fechou o top cinco dos maiores resultados ao registrar 144 mil novas inscrições no acumulado de suas plataformas. O maior crescimento do Tricolor Paulista foi no TikTok, com 100 mil novos inscritos, ou cerca de 70% de todo o seu desempenho. Além disso, no Instagram o clube figurou entre os maiores resultados ao somar 47 mil novos seguidores.