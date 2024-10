Zubeldía entra na mira do Boca Juniors, mas São Paulo nega procura

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, está na mira do Boca Juniors, da Argentina. O clube busca um substituto para Diego Martínez, que deixou o cargo no último sábado, após a derrota para o Belgrano.

Segundo a TyC Sports, a diretoria do Boca teria entrado em contato com um representante de Zubeldía com o intuito de tirá-lo do Morumbis e levá-lo à Bombonera.

A reportagem da Gazeta Esportiva contatou um dirigente do São Paulo. Ele afirmou que o clube não foi procurado pelo Boca Juniors para tratar sobre uma possível negociação.