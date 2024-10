Técnico do Liverpool espera noite especial em retorno à Liga dos Campeões: "Sentimos falta"

Fora da disputa na última temporada, o Liverpool retornou à Liga dos Campeões da Europa e terá o primeiro encontro com sua torcida pelo torneio europeu nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Bologna, em Anfield. Em seu primeiro ano como comandante do clube inglês, Arne Slot concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e se mostrou ansioso pela estreia em casa na competição após a vitória sobre o Milan pela primeira rodada.

"Tive o privilégio de trabalhar no Feyenoord, onde as noites de Champions League na temporada passada foram muito especiais. As pessoas me dizem que vai ser ainda mais especial aqui amanhã. Nossos jogadores não estiveram na Champions na última temporada. Então, quando forem a campo, quero que tenham essa sensação de: 'Sentimos falta disto'. E eu espero o mesmo da nossa torcida", afirmou o técnico holandês.

Vindo de vitória pela Premier League contra o Wolverhampton, os Reds buscam manter os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Acreditando nas qualidades individuais de seus jogadores e no espírito de equipe criado dentro do grupo, Arne Slot vê estes pontos como cruciais para que o time possa se manter vivo nas competições que disputa.