Marquinhos Xavier mantém calma para semifinal da Copa do Mundo de futsal: "Nenhum tipo de pressão"

Xavier também mostrou preocupação com os rivais ucranianos, ponderando a necessidade do Brasil ser regular em quadra para manter a intensidade já apresentada. As seleções se enfrentaram em abril deste ano por um torneio amistoso na Lituânia em partida na qual a Seleção Brasileira saiu vencedora por 7 a 2. É a segunda vez na história que a Ucrânia chega a uma semifinal. A primeira vez foi em 1996, quando perdeu para a Espanha.

"A Ucrânia é uma seleção muito competente com um jogo físico muito difícil. Chegaram a uma semifinal e com isso a gente tem que ter um nível de atenção ainda maior. O que a gente está trabalhando é justamente isso."

Campeão em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012, o Brasil chega invicto para a semifinal, tendo o melhor ataque da Copa do Mundo, com 35 gols marcados e apenas três sofridos. Marquinhos Xavier ressalta que a campanha do Brasil é, também, resultado da estratégia defensiva da equipe.