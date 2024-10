Flamengo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians visita o Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h45 horas (de Brasília), pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

O Timão chega para o duelo após eliminar o Juventude nas quartas de final. Com derrota por 2 a 1 e vitória por 3 a 1, a equipe de Ramón Díaz levou a melhor no placar agregado na eliminatória.

O Corinthians, porém, tem como foco a disputa do Campeonato Brasileiro, já que se encontra na zona de rebaixamento, com 28 pontos conquistados. Na último domingo, o Timão perdeu por 3 a 1 para o São Paulo no estádio Mané Garrincha.