Filipe Luís fala sobre relação com grupo do Flamengo e vê estreia contra o Corinthians como ideal

"Eu sei que vou tomar uma decisão que vai incomodar alguns jogadores e alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Filipe Luís pessoa e com o Filipe Luís treinador.O importante é que a cobrança e o elogio vão existir para todos quando for necessário. Sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar, com esses valores eu me guio para não confundir amizade com profissionalismo", completou.

O primeiro desafio de Filipe Luís será contra o Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto vai acontecer às 21h45 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Maracanã. O técnico não se assustou com o grande palco e até vê como a estreia ideal.

"Melhor jogo para poder estrear é um jogo importante, que tenha pressão, peso, uma semifinal. Quando eu jogava, o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência ou até mesmo uma fase do campeonato que o time não consegue me motivar tanto. Esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados, todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final e para isso vamos ter que fazer um jogo de excelência", finalizou.