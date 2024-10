Em carta aberta, Augusto descarta SAF e garante que Corinthians não entrará em recuperação judicial

"Estamos trabalhando duro para garantir a estabilidade financeira do Corinthians, com transparência e responsabilidade. O diálogo com nossos credores está sendo conduzido para que o clube siga forte e digno da sua paixão", diz o comunicado postado no perfil do dirigente.

Com apenas 28 pontos, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira dentro da zona de rebaixamento. O clube presidido por Augusto Melo ainda enfrenta o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e tem o Racing como adversário na mesma fase da Sul-Americana.

Leia a carta aberta na íntegra:

Fiel Torcida,

Hoje venho falar diretamente a vocês, corinthianos, com a responsabilidade e o orgulho de presidir o time que mora no coração de milhões. Desde 1910, o Corinthians é sinônimo de superação e de amor pelo futebol, e, acima de tudo, de pertencimento ao povo.