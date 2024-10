Corinthians encerra preparação para jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado no Maracanã.

Para o primeiro jogo da semifinal, o Corinthians tem baixas importantes. O volante Alex Santana e o atacante Talles Magno seguem se recuperando de lesão, enquanto Memphis Depay não foi inscrito a tempo na competição. Por outro lado, existe a possibilidade de André Carrillo fazer sua estreia na Copa do Brasil.

Assim, o Corinthians deve ter em campo: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Mahteus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.