Com atletas de 11 países, torneio internacional de Belo Horizonte começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, a partir das 10h (de Brasília), na Arena RM, em Belo Horizonte (MG), o ITF BT 400 Belo Horizonte, um dos maiores do mundo do Beach Tennis que contará com atletas de onze países e apenas duas ausências entre os top 10 no masculino e a disputa pelo número 1 do mundo entre as mulheres.

O primeiro dia será reservado ao BT 10, evento sem premiação, mas com dez pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e presença de mineiros em busca do título tais como Gustavo Gomes e Daniel Maia como uma das duplas favoritas. A principal dupla será a dos porto-riquenhos Hiram Ramos e Fernando Ramirez no masculino e Vitória Francisco com Marcella Balduino no feminino.

Já na quarta-feira, será o dia da disputa do qualifying do principal evento BT 400 com premiação total de US$ 35 mil (R$ 192 mil) e 440 pontos em jogo definindo as últimas vagas na chave principal que começa na quinta-feira, e segue até o sábado, com semifinais a partir das 9h e finais previstas a partir das 18h, duelos com transmissões da ESPN e do Disney+.