Artilheiro do Mundial de futsal, Marcel projeta semifinal do Brasil contra a Ucrânia

A Seleção Brasileira se encontra invicta no Mundial, com ataque muito efetivo e defesa pouco vazada. Nos cinco jogos disputados, (Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica e Marrocos) marcou 35 gols e sofreu apenas três.

"É complicado, sabemos que temos um pouco dessa vantagem de já estar acostumado com mais tipos de jogos assim, mas também é uma semifinal de Copa do Mundo, então a gente sabe que temos que estar muito focados, muito atentos. Eu acho que se a gente conseguir repetir o foco, a determinação, a constância que tivemos no jogo contra o Marrocos, a gente tem grandes chances de sair com a classificação", finalizou.

A Ucrânia, por sua vez, chega à semifinal com uma derrota (Argentina) e quatro vitórias (Angola, Afeganistão, Holanda e Venezuela). Se comparada aos números da Amarelinha, balançou as redes menos vezes, com 24 tentos anotados, e sofreu mais gols, com 15.