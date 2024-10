3ª edição do Canto Por Ti avança para a fase de apresentações ao vivo no Teatro Corinthians

A 3ª edição do Festival Canto Por Ti, Corinthians, que une música e futebol em uma celebração à paixão corinthiana, entra na etapa presencial com as eliminatórias sendo disputadas nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Teatro do Corinthians, no Tatuapé. Além disso, o evento contará com apresentações de renomadas cantoras brasileiras ao final de cada dia.

A relação das músicas selecionadas que se destacaram incluem talentos que são representantes da fiel torcida como Rappin' Hood, Guca Domenico, Osni Ribeiro, Maurício Pito, Mário Leite e Dentinho Arueira.

Com uma diversidade musical e cultural, as canções selecionadas para o festival vêm de diversas cidades, cada uma trazendo sua própria essência e identidade. De Bombinhas, em Santa Catarina, a Ilhéus, na Bahia, passando por diferentes municípios do estado de São Paulo, como Salto, São Bernardo do Campo, Cândido Mota, Ribeirão Preto, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Botucatu e a própria capital paulista. A apresentação dos três dias de evento será feita pelo jornalista Gil Latoreira.