Romero, Bobadilla e Gustavo Gómez são convocados para defender a seleção paraguaia nas Eliminatórias

O primeiro compromisso do Paraguai nesta data Fifa será no dia 10 de outubro, às 18h, quando enfrenta o Equador no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Na sequência, os paraguaios enfrentam a Venezuela no dia 15 de outubro, às 20h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

A seleção paraguaia conseguiu bons resultados na última data Fifa. Enquanto empatou com o Uruguai em 0 a 0 fora de casa, venceu o Brasil por 1 a 0 dentro de casa.

Atualmente, Paraguai ocupa a sétima colocação da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com nove pontos conquistados.