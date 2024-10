Fifa anuncia cidades-sede e estádios do Mundial de Clubes 2025

No último sábado, a Fifa anunciou as cidades-sede e os 12 estádios que receberão confrontos válidos pelo Mundial de Clubes de 2025. Com um novo formato, o torneio acontecerá nos EUA e contará com a presença de seis equipes sul-americanas: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, River Plate e uma vaga ainda pendente.

Agora com 32 clubes, que representam os mais bem-sucedidos das seis confederações continentais nos últimos quatro anos, o Mundial de Clubes terá um total de 63 partidas disputadas, espalhadas por diversas regiões do país norte-americano.