Elenco do Palmeiras ganha folga dupla após vitória sobre o Atlético-MG

Para esta partida, o treinador Abel Ferreira terá os retornos de Richard Rios e Zé Rafael, que precisaram cumprir suspensão no jogo contra o Atlético-MG. Por outro lado, Mayke, Estevão e Marcos Rocha, com problemas físicos, devem seguir fora.

Bruno Rodrigues e Piquerez, que se recuperam das respectivas cirurgias no joelho, estão fora da temporada.

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro como a única competição que resta no ano. Atualmente, o Verdão é o segundo colocado da liga nacional, com 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo.