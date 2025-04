Fluminense vence em casa e empata playoff com Bauru pela Superliga

O block, inclusive, também apareceu em momentos decisivos, como no maluco primeiro set. O Sesi Bauru estava em vantagem até uma longa passagem de Amanda pelo saque. Com pontos em sequência do block do Flu, a virada foi construída. As paulistas não desistiram e saíram de um 19-23 para 24-23. Mas o Flu não se abalou, salvou set point e saiu na frente, com um peso emocional enorme.

A destacar ainda a estabilidade no passe carioca com a presença de Vanessa Janke fazendo dupla com Amanda. Ela ainda colaborou com dez pontos. O Troféu VivaVôlei para a melhor do jogo ficou com Ariane.

Pelo Sesi Bauru, a aproveitamento de ataque esteve bem aquém do duelo anterior. As ponteiras Kasiely e Acosta tiveram 25% e 27% de eficiência ofensiva, respectivamente. A oposta Bruna Moraes foi a única a chegar aos dois dígitos de pontuação, com 11.

No terceiro set, a central Mayany teve uma queda de pressão por conta do calor, precisou ser retirada de maca e preocupou companheiras e familiares presentes no ginásio. O jogo foi retomado depois de alguns minutos, com o Flu fechando em 3 a 0. Mayany não voltou a jogar, mas ao fim do confronto já estava se sentindo bem.

Playoffs

Quem passar desta série enfrentará nas semifinais o vencedor do playoff entre Dentil/Praia Clube x Unilife/Maringá. As mineiras estão em vantagem e jogarão em Uberlândia, nesta sexta-feira, às 21h, podendo avançar de fase.