Com desempenho seguro no Santos, Brazão fala sobre jogo com os pés: "Tenho coragem"

O goleiro Gabriel Brazão elogiou seu jogo com os pés após a vitória do Santos sobre o Operário por 1 a 0 no último sábado, na Vila Viva Sorte. Questionado sobre o tema, o arqueiro disse que tem coragem para sair jogando, mas que por vezes opta por lançamentos longos por questão de segurança.

"Acho que tenho um bom jogo com os pés, tenho coragem para jogar, qualidade. Às vezes optamos por lançamentos longos para não correr riscos, e aí preciso estourar a bola lá na frente. Mas me sinto preparado, creio que venho fazendo belas atuações com os pés", disse o goleiro de 23 anos em coletiva de imprensa.

Questionado sobre seu bom momento e a solidez defensiva do Santos, Brazão reforçou que encara essa passagem pelo clube como a maior oportunidade de sua vida.