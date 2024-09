Flamengo fecha setembro buscando 'respiro' de olho na Copa do Brasil

Na última quinta-feira, o Fla ficou no zero a zero com o Peñarol, no Uruguai, e se despediu da Libertadores - perdeu a ida, no Maracanã, por 1 a 0. Foi o mais duro golpe em um mês em que o time de Tite derrapou.

O Flamengo venceu apenas um dos seis jogos que disputou até aqui em setembro. Além de dar adeus à Libertadores, o time de Tite se complicou na briga pela liderança do Brasileirão. Por sinal, setembro começou com derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no dia 1º, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, a única vitória rubro-negra no mês, justamente pela Copa do Brasil. No dia 12, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, e carimbou a vaga para a semifinal do torneio - já havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida, em Salvador.