Abel valoriza luta de jogadores do Palmeiras em sequência no Brasileiro após vitória: "Orgulho tremendo"

Em um período decisivo, o treinador viu o elenco sofrer alguns problemas devido a lesões. Com isso, Abel precisou mexer nas peças e fazer mudanças forçadas. Recentemente, por exemplo, o Verdão perdeu Estêvão, um dos principais jogadores do elenco na temporada, por lesão na coxa esquerda. Raphael Veiga, há dois, jogos é quem vem sendo opção, e foi um dos nomes do jogo, com dois gols marcados.

"Passamos uns meses difíceis, o lateral lesionou-se, os zagueiros se lesionaram um de cada vez, jogadores que não estavam em sua melhor forma. Aqui é muito difícil manter o sarrafo alto, mas mesmo com lesões, fomos encontrando soluções como equipe e a prova disso foi o jogo de hoje", declarou.

Agora, o Palmeiras tem mais dez jogos até o fim da temporada. O treinador evita fazer uma projeção e seguiu destacando a importância de um tempo maior para treinar. Atualmente, a equipe vem tendo intervalo de uma semana entre um jogo e outro.

"Vai ser jogo a jogo. O nosso calendário de água é duro, é difícil, mas como cada vez nós vamos jogar todos ao mesmo tempo, treinar bem durante a semana, preparar-nos bem durante a semana, desfrutar da vida, como eu vos disse, tenho mais tempo para desfrutar da vida, para conhecer novos amigos, para ir a novos restaurantes, coisa que eu nunca tinha ido, ou poucas vezes desde cheguei aqui em São Paulo, em família, com minhas filhas e minha mulher", contou.

"O futebol, como já disse, é a coisa mais importante das menos importantes, vocês aqui são realmente apaixonados por futebol. Me desculpem se eu digo isso, acho que é demasiada, mas entendo, mas é isso, é viver a nossa vida e quando for para jogar futebol e treinar, dar o nosso melhor como sempre fazemos. Os meus jogadores mais uma vez, digo: são incríveis, os nossos torcedores também, magnífico jogo, magnífica festa, lutar até o fim. Fomos presenteados pela nossa qualidade, podíamos ter matado o jogo mais cedo. O futebol é isto. Na parte, nosso adversário, na primeira bola: 1 a 1, tivemos transições para fazer o segundo, não conseguimos, e podíamos ter chegado ao final do jogo com um 1 a 1. Mas fizemos tudo o que podíamos fazer para virar e conseguimos sair daqui com três pontos que era o mais importante", finalizou.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).