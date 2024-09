Palmeiras fecha preparação, e Abel deve fazer mudanças para enfrentar o Atlético-MG; veja time provável

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O elenco praticou cruzamentos, ultrapassagens, finalizações e fez uma atividade recreativa.

Para o duelo contra o time mineiro, o Verdão terá os retornos do meio-campista Gabriel Menino, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e do lateral esquerdo Caio Paulista, que cumpriu suspensão diante do Vasco.

Por outro lado, os meio-campistas Richard Ríos e Zé Rafael receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o time carioca e viraram baixas. Os outros desfalques são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcos Rocha (mialgia na coxa direita).