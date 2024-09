Luiz Henrique, do Botafogo, recebe alta de hospital após susto

O atacante Luiz Henrique, um dos destaques do Botafogo na temporada 2024, recebeu alta do hospital na noite desta quinta-feira. O jogador foi internado para realizar exames após sentir-se mal.

O problema aconteceu depois da classificação botafoguense diante do São Paulo. O time carioca avançou no estádio do Morumbis após vencer nos pênaltis por 5 a 4 e disputará a semifinal da Libertadores contra o Peñarol, do Uruguai.

"O atleta Luiz Henrique finalizou os exames protocolares e recebeu alta hospitalar no início da noite de hoje (quinta-feira)", confirmou o comunicado do Botafogo, que destacou a possibilidade de o atacante ser aproveitado no próximo jogo. "O atleta se reapresentará amanhã (sexta) no Espaço Lonier, CT do Botafogo, visando a partida diante do Grêmio", acrescentou.