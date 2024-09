Ex-Corinthians, Raul Gustavo ainda acompanha o clube e celebra bom momento na Hungria: "Fui bem recebido"

O zagueiro Raul Gustavo, que foi negociado pelo Corinthians em junho, ainda acompanha os ex-companheiros mesmo à distância. O beque manteve o carinho pelo Timão, mas celebra seu novo momento na carreira, atuando no futebol húngaro.

Raul teve seus passos no Corinthians nas categorias de base e foi lançado ao profissional em 2021, na época com o técnico Vagner Mancini. Ao todo, o defensor acumulou 54 jogos (49 como titular) com a camisa alvinegra, com seis gols marcados.

"Sempre que posso ainda acompanho o Corinthians e torço pelos meus amigos e ex-companheiros. O Corinthians é um clube muito importante na minha vida e pelo qual tenho um carinho enorme, então fico na torcida para que conquistem um título e saiam o mais rápido possível dessa situação incômoda no Brasileirão", disse o zagueiro, que ainda teve passagem pelo Bahia por empréstimo em 2023.