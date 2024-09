Dorival justifica convocação de trio de novidades e vê Seleção Brasileira com posições em aberto

O técnico Dorival Júnior justificou a convocação das três principais novidades da Seleção Brasileira para os próximos jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Peru: Igor Jesus, Abner e Vanderson. Os três integram a lista anunciada pelo treinador nesta sexta-feira.

Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon, vêm para reforçar as laterais do Brasil. Já Igor Jesus, um dos destaques do Botafogo, tentará solucionar o problema da equipe no comando de ataque.

Dorival afirmou que vem observando Vanderson desde o início da carreira do jogador de 23 anos. Por sua vez, Abner já foi comandado pelo treinador no Athletico-PR. O comandante falou sobre as características de ambos.