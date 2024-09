Fagner e Matheuzinho crescem de produção e ajudam Corinthians mesmo com revezamento

Com a disputa de três competições (Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil), o técnico Ramón Díaz vem optando por promover revezamento em algumas posições na equipe do Corinthians. A lateral direita é um dos exemplos, com Fagner e Matheuzinho.

O camisa 23, uma das principais lideranças do elenco corintiano, foi titular em três dos últimos cinco jogos do Corinthians, somando todas as competições. Após muito tempo jogando aquém do ideal, Fagner engatou boa sequência e se mostrou capaz de ajudar a equipe nesta reta final de temporada.

Assim que Ramón e Emiliano Díaz chegaram ao Corinthians, a dupla fez questão de destacar a importância que o experiente jogador teria no trabalho deles.